Как пенсионеру получить вычет с доходов от процентов по банковским вкладам за 2024 год + пример расчета
Неработающие пенсионеры, которые получили доходы в виде процентов по вкладам в банках за 2024 год, могут применить к ним налоговые вычеты: социальный, имущественный и инвестиционный.
«При этом размер компенсации не может превышать сумму уплаченного налога с доходов по вкладам в рамках установленных лимитов по вычетам», — подчеркнули налоговики.
Для получения вычета нужно соблюдать условия:
статус налогового резидента РФ;
доход от депозитов, подлежащих обложению НДФЛ;
отправлена декларация 3-НДФЛ.
Налогообложению подлежат только проценты по вкладу на сумму больше 210 000 рублей, напомнило УФНС.
Пример расчета:
Доход неработающего пенсионера от процентов по вкладу за 2024 год – 310 000 рублей.
НДФЛ составит 13 000 рублей: (310 000 - 210 000) × 13%.
Если в 2024 году были расходы на лечение или спорт в размере 100 000 рублей, пенсионер может получить налоговый вычет в этом размере.
Для получения вычета по НДФЛ отправляют декларацию 3-НДФЛ. В ней нужно заявить доход в виде процентов по вкладам и налоговый вычет.
Срок представления налоговой декларации при декларировании доходов только для заявления налогового вычета не установлен.
Ее можно отправить в любое время по окончании года в течение трех лет.
