Как пенсионеру получить вычет с доходов от процентов по банковским вкладам за 2024 год + пример расчета

Размер налогового вычета по НДФЛ не может быть больше суммы налога с доходов по вкладам.

Неработающие пенсионеры, которые получили доходы в виде процентов по вкладам в банках за 2024 год, могут применить к ним налоговые вычеты: социальный, имущественный и инвестиционный.

«При этом размер компенсации не может превышать сумму уплаченного налога с доходов по вкладам в рамках установленных лимитов по вычетам», — подчеркнули налоговики.

Для получения вычета нужно соблюдать условия:

статус налогового резидента РФ;

доход от депозитов, подлежащих обложению НДФЛ;

отправлена декларация 3-НДФЛ.

Налогообложению подлежат только проценты по вкладу на сумму больше 210 000 рублей, напомнило УФНС.

Пример расчета: Доход неработающего пенсионера от процентов по вкладу за 2024 год – 310 000 рублей. НДФЛ составит 13 000 рублей: (310 000 - 210 000) × 13%. Если в 2024 году были расходы на лечение или спорт в размере 100 000 рублей, пенсионер может получить налоговый вычет в этом размере.

Для получения вычета по НДФЛ отправляют декларацию 3-НДФЛ. В ней нужно заявить доход в виде процентов по вкладам и налоговый вычет.

Срок представления налоговой декларации при декларировании доходов только для заявления налогового вычета не установлен.

Ее можно отправить в любое время по окончании года в течение трех лет.