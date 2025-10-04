Акция ОК Ветром сдуло 04.10 Мобильная
📧 Осенью 2025 года может прийти налоговое уведомление за 2022 год

По НК РФ у налоговой есть три года, чтобы предъявить физическому лицу имущественный налог к уплате.

В Телеграм-чате ФНС крик отчаяния: пришло налоговое уведомление по имущественному и земельному налогу маме-пенсионерке за 2022 год. По горячей линии ФНС предложили сделать запрос в личном кабинете. При этом маме 79 лет, она без компьютера и телефона. Сын (или дочь) попутно интересуется — разве с 2019 года пенсионеры платят налог на имущество и землю?

Налоговики разъяснили, что начисление налога за 2022 год возможно, если ранее сумма налога к уплате за этот период не предъявлялась. Например, если составляла менее 300 руб. (п. 4 ст. 52 НК).

Также ФНС указала, что пенсионеры полностью не освобождены от уплаты земельного налога: на федеральном уровне действует только налоговый вычет на 600 кв. м площади одного земельного участка. А по налогу на имущество физлиц есть льгота, освобождающая от уплаты налога только за один объект налогообложения определенного вила — квартира, дом, гараж и т. п.

Ранее мы писали что делать, если не пришло налоговое уведомление за 2024 год.

