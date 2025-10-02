💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 октября 2025 года

Официальный курс доллара снизился до 81,5 рубля, евро торгуется за 95,6.

На 2 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,4967 рубля. Валюта потеряла в цене больше 1 рубля. Курс евро также упал на 1,23 рубля — до 95,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 октября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,4967 рубля Евро 95,6382 рубля Юань 11,3920 рубля

График изменений курса доллара США.

По данным на 1 октября 2025 года, официальный курс доллара был 82,6084 рубля, евро — 96,8644, юаня — 11,5548. Кроме того, на межбанковском рынке доллар торговался за 80,9 рубля.

Специалисты связывают падение валюты с ростом цен на нефть и усилением валютного контроля.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.