💲 Доллар упал до 80 рублей
За сутки американская валюта потеряла в цене более одного рубля. Несмотря на официальный курс ЦБ 82,6 рубля, на межбанковском рынке доллар стоит 80,9.
1 октября 2025 года межбанковский курс доллара опустился до 80,9 рублей. Евро торгуется за 95,4 рубля. За сутки доллар подешевел более чем на 1 на рубль.
На 1 октября 2025 года Центробанк установил следующие официальные курсы валют:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,6084 рубля
Евро
96,8644 рубля
Юань
11,5548 рубля
Экономисты считают, что такое падение связано с ростом цен на нефть и ужесточением валютного контроля.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
