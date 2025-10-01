💲 Доллар упал до 80 рублей

За сутки американская валюта потеряла в цене более одного рубля. Несмотря на официальный курс ЦБ 82,6 рубля, на межбанковском рынке доллар стоит 80,9.

1 октября 2025 года межбанковский курс доллара опустился до 80,9 рублей. Евро торгуется за 95,4 рубля. За сутки доллар подешевел более чем на 1 на рубль.

График курса доллара по отношению к рублю на межбанковском рынке. Источник.

На 1 октября 2025 года Центробанк установил следующие официальные курсы валют:

Валюта Стоимость Доллар США 82,6084 рубля Евро 96,8644 рубля Юань 11,5548 рубля

Экономисты считают, что такое падение связано с ростом цен на нефть и ужесточением валютного контроля.

