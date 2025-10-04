🚙 Как избежать уплаты транспортного налога за проданный автомобиль

После продажи авто очень желательно отследить, зарегистрировал ли новый собственник машину на себя.

В случае продажи транспортного средства новый собственник обязан зарегистрировать его на свое имя в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Но не все помнят про эту обязанность, предупреждает УФНС со ссылкой на региональное издание.

Чтобы не платить налог за уже проданную машину, бывший владелец может после 10 дней обратиться в ГАИ и уточнить: поставил ли новый собственник автомобиль на учет.

Если нет, то бывший собственник авто вправе написать заявление и приложить к нему необходимые документы, чтобы в учетные данные внесли изменения.