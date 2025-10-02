За семь месяцев 2025 года реальные зарплаты выросли на 4,5%

В 2025 году зарплаты росли быстрее, чем в 2024, но с 2026 прогнозируется замедление.

В июле 2025 года рост реальных зарплат в России ускорился до 6,6% в годовом выражении. В июне показатель составлял 5,1%, следует из данных Росстата.

Реальная заработная плата – это средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.

Так, за период с января по июль 2025 зарплаты выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в июле составила 99 305 рублей. По сравнению с июлем прошлого года рост 16%.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2025 году реальные зарплаты вырастут на 3,4%, но дальше рост замедлится:

в 2026 – на 2,4%;

в 2027 – на 3,9%;

в 2028 – на 3,2%.

