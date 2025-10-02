🚕 Список автомобилей для работы в такси с 2026 года просят расширить

В перечень не попал ряд моделей, которые производятся в России.

Перечень автомобилей, которые подойдут для работы в такси, просят расширять, включив в него все производимые в России модели.

Так считает исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

Минпромторг уже опубликовал первичный список авто, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Перечень обещали обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом заданных параметров локализации.

Но в список не попали автомобили Haval, производимые в Тульской области, марки Solaris и Tenet, которые собирают заводы в Санкт-Петербурге и Калужской области, отметила эксперт.

«Мы считаем, что перечень разрешенных в такси авто необходимо расширить, включив в него все модели, производимые в России. Это дало бы перевозчикам больше выбора при формировании автопарков», — заявила Лозинская.

Сейчас только треть таксопарков использует российские машины, а основу парков составляют европейские и китайские авто. Кроме того, только шесть-семь моделей из списка Минпромторга стоят меньше 1,5 млн рублей.

То есть перевозчики смогут обновить меньше 10% парка, будут выбирать авто с максимальным ресурсом и минимальными расходами.

В предложенном списке модели Lada не привлекательны экономически, Voyah — слишком дорогие, электромобили – с непонятной остаточной стоимостью, а УАЗ «Хантер» и Niva Travel не созданы для комфортной перевозки пассажиров, уточнила Лозинская.