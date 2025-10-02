❗ Расходы на медосмотры за счет работодателя не облагаются взносами на травматизм, а их компенсация работнику – да

Проведение обязательных медицинских осмотров – это обязанность работодателя, которая выполняется за счет его средств.

«Затраты на обязательные медосмотры являются производственными расходами работодателя и не относятся к выплатам работникам», — уточнил СФР.

Соответственно, если работодатель за свой счет организует обязательные медосмотры работникам, эти расходы не облагаются взносами на травматизм.

Прохождение обязательного медосмотра работником за свой счет не предусмотрено законодательством, напомнил фонд. Даже если работодатель компенсирует работнику расходы.

Если наниматель компенсирует работнику затраты на медосмотр, то такие суммы будут облагаться страховыми взносами как выплаты в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров.

Страховые взносы на травматизм работодатель платит ежемесячно и рассчитывает исходя из выплат и вознаграждений работникам. При этом некоторые суммы не облагаются взносами, добавил Соцфонд.

