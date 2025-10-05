🚌 Как получить чек в общественном транспорте: способы 2025

Перевозчик обязан выдать или направить пассажиру кассовый чек по поездке.

УФНС напомнило перевозчикам и пассажирам о порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в общественном транспорте. Обязанность по выдаче пассажиру кассового чека перевозчик может исполнить одним из способов:

Способ Пояснение Выдать кассовый чек на бумажном носителе Если пассажир предоставит до момента расчета абонентский номер или адрес электронной почты, должны направить кассовый чек в электронной форме. Выдать пассажиру контрольный билет или иной документ, подтверждающий проезд на бумажном носителе С реквизитами кассового чека, позволяющими идентифицировать чек.

С указанием сведений, достаточных для идентификации и бесплатного получения клиентом с использованием информресурсов оператора фискальных данных и/или налогового органа, размещенных в Интернете, кассового чека в электронной форме, который должен быть сформирован в день расчета. Обеспечить пассажиру возможность в момент расчета считать QR-код с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства Информация, которую можно получить после сканирования QR-кода, должна содержать: кассовый чек;

дата и время расчета;

порядковый номер фискального документа;

признак расчета;

сумму расчета;

заводской номер фискального накопителя;

фискальный признак документа. Выдача бумажного кассового чека в таком случае не требуется.

УФНС предупредило, что соблюдение законодательства в части обязательного применения ККТ убережет перевозчиков и пассажиров от нежелательных последствий.