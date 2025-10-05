🚌 Как получить чек в общественном транспорте: способы 2025
УФНС напомнило перевозчикам и пассажирам о порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в общественном транспорте. Обязанность по выдаче пассажиру кассового чека перевозчик может исполнить одним из способов:
Способ
Пояснение
Выдать кассовый чек на бумажном носителе
Если пассажир предоставит до момента расчета абонентский номер или адрес электронной почты, должны направить кассовый чек в электронной форме.
Выдать пассажиру контрольный билет или иной документ, подтверждающий проезд на бумажном носителе
Обеспечить пассажиру возможность в момент расчета считать QR-код с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства
Информация, которую можно получить после сканирования QR-кода, должна содержать:
Выдача бумажного кассового чека в таком случае не требуется.
УФНС предупредило, что соблюдение законодательства в части обязательного применения ККТ убережет перевозчиков и пассажиров от нежелательных последствий.
