🚌 Как получить чек в общественном транспорте: способы 2025

Перевозчик обязан выдать или направить пассажиру кассовый чек по поездке.

УФНС напомнило перевозчикам и пассажирам о порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в общественном транспорте. Обязанность по выдаче пассажиру кассового чека перевозчик может исполнить одним из способов:

Способ

Пояснение

Выдать кассовый чек на бумажном носителе

Если пассажир предоставит до момента расчета абонентский номер или адрес электронной почты, должны направить кассовый чек в электронной форме.

Выдать пассажиру контрольный билет или иной документ, подтверждающий проезд на бумажном носителе

  • С реквизитами кассового чека, позволяющими идентифицировать чек.

  • С указанием сведений, достаточных для идентификации и бесплатного получения клиентом с использованием информресурсов оператора фискальных данных и/или налогового органа, размещенных в Интернете, кассового чека в электронной форме, который должен быть сформирован в день расчета.

Обеспечить пассажиру возможность в момент расчета считать QR-код с дисплея мобильного телефона, смартфона или иного компьютерного устройства

Информация, которую можно получить после сканирования QR-кода, должна содержать:

  • кассовый чек;

  • дата и время расчета;

  • порядковый номер фискального документа;

  • признак расчета;

  • сумму расчета;

  • заводской номер фискального накопителя;

  • фискальный признак документа.

Выдача бумажного кассового чека в таком случае не требуется.

УФНС предупредило, что соблюдение законодательства в части обязательного применения ККТ убережет перевозчиков и пассажиров от нежелательных последствий.

