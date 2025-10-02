❌ Отказаться от уже полученного налогового вычета нельзя

Налогоплательщик спросил – можно ли оформить за 2022 и 2023 годы вычет за лечение, если уже получен имущественный вычет за эти годы. При подаче декларации 3-НДФЛ пришел ответ, что за эти периоды уже подана декларация.

Представители ФНС сослались на письмо Минфина от 09.12.2013 № 03-04-07/53635.

«Если согласно поданной налоговой декларации был предоставлен имущественный налоговый вычет и соответствующая сумма НДФЛ возвращена, представление уточненной налоговой декларации для уменьшения суммы имущественного налогового вычета и заявления суммы социального вычета не допускается, поскольку возможность отказа налогоплательщика от уже полученного имущественного налогового вычета НК РФ не предусмотрена, — ответили налоговики.

Добавление социального вычета к доходам, по которым уже полностью возвращен налог, приведет к уменьшению имущественного вычета в этой же декларации. То есть вычеты перераспределятся, а это не предусмотрено законодательством, добавили в чате ФНС.

