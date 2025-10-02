🍺 С 1 января 2026 для продавцов пива изменится порядок передачи сведений в ЕГАИС

Больше не придется передавать в ЕГАИС информацию о списании пива, сидра, пуаре и медовухи, если продукцию продали.

Росалкогольтабакконтроль предупреждает, что с 1 января 2026 года компании и ИП, которые закупают для продажи пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, не должны направлять в ЕГАИС информацию о списании продукции, если ее продали. Эти сведения и так поступят в ЕГАИС из ГИС МТ.

«При поступлении указанных заявок о фиксации в ЕГАИС хозяйствующим субъектам будут направлены уведомления об отказе в фиксации», — сказано на сайте ведомства.

Такое решение Росалкогольтабакконтроль принял, чтобы не было дублирующихся сведений в системе учета алкоголя и системе маркировки.