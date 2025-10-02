🧾 ФНС: если самозанятый аннулировал чек — это может стать поводом для проверки сокрытия доходов
УФНС разъяснило, что аннулирование самозанятым чеков может стать поводом для проверки сокрытия доходов.
Плательщики налога на профессиональный доход обязаны выдавать чеки клиентам, но бывает, что в приложении «Мой налог» такие документы аннулируют без оснований.
Само по себе аннулирование чека не нарушает законодательство. Эта функция нужна для корректировки ошибок или в случаях возвратов.
«Во всех остальных случаях аннулирование чеков является поводом для проверки со стороны налоговых органов на предмет сокрытия доходов и ухода от уплаты налога», — сказано на сайте ФНС.
На законных основаниях самозанятый может аннулировать чек, если:
чек сформировали с ошибками в информации о заказчике товара или услуги, в сумме и дате платежа. После аннулирования чека нужно выдать новый, исправленный;
клиенту вернули ранее полученные от него деньги.
