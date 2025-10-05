ФНС: что делать, если ошиблись с отчетным периодом в декларации 3-НДФЛ
Ситуация: продали квартиру и неверно указали в 3-НДФЛ отчетный период — 2024 год вместо 2023-го. В итоге на ЕНС теперь висит долг и за 2024 год (подал плательщик), и за 2023 год (то что начислила налоговая). Декларация была подана не в срок, и налоговая сама начислила налог. Продавец решила подать декларацию, после того налоговая уже начислила налог, так как хотела уменьшить НДФЛ на сумму расходов.
ФНС в своем Телеграм-чате рекомендовала:
Представить уточненную декларацию за 2024 год — для уменьшения (обнуления) начислений (они отразятся на ЕНС после завершения проверки).
Подать корректно декларацию за 2023 год с заявленными расходами.
Направить обращение или жалобу об отмене решения ИФНС о начислении налога в связи с самостоятельным декларированием доходов.
Как изменится форма 3-НДФЛ за 2025 год мы разобрали здесь.
Начать дискуссию