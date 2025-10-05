ФНС: что делать, если ошиблись с отчетным периодом в декларации 3-НДФЛ

Если при продаже квартиры неверно указать отчетный период в форме 3-НДФЛ, на едином налоговом счете (ЕНС) возникнет искусственная недоимка за такой календарный год.

Ситуация: продали квартиру и неверно указали в 3-НДФЛ отчетный период — 2024 год вместо 2023-го. В итоге на ЕНС теперь висит долг и за 2024 год (подал плательщик), и за 2023 год (то что начислила налоговая). Декларация была подана не в срок, и налоговая сама начислила налог. Продавец решила подать декларацию, после того налоговая уже начислила налог, так как хотела уменьшить НДФЛ на сумму расходов.

ФНС в своем Телеграм-чате рекомендовала:

Представить уточненную декларацию за 2024 год — для уменьшения (обнуления) начислений (они отразятся на ЕНС после завершения проверки). Подать корректно декларацию за 2023 год с заявленными расходами. Направить обращение или жалобу об отмене решения ИФНС о начислении налога в связи с самостоятельным декларированием доходов.

