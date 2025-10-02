Как бухгалтеру быстро отмазаться от кого угодно: «Клерк» обновил легендарный генератор отговорок

«Клерк» обновил легендарный «Генератор отговорок» для бухгалтеров: теперь можно выбрать тон ответа, уровень драматизма и сразу распечатать объяснительную.

На «Клерке» вышла обновлённая версия «Генератора отговорок» — инструмента, который придумывает за бухгалтера любые оправдания и объяснительные. Теперь у него появился выбор тона ответа, уровень драматизма и возможность сразу распечатать готовую форму объяснительной.

Новые возможности:

Тон обращения — нейтральный, «когда всё сделаем» или «пусть выберет генератор».

Уровень драматизма — мягко, средне, жёстко или в стиле «абсурд».

Объяснительная форма — результат можно оформить и сразу отправить на печать.

С налоговыми инспекторами, конечно, лучше так не шутить. Но во всех остальных случаях инструмент может стать настоящим спасением для тех, кого бесконечно дёргают контрагенты, директор или коллеги.

И немного истории. Первая версия «Генератора отговорок» вышла 8 сентября 2017 года в 15:57 и быстро разошлась по чатам и форумам бухгалтеров. С тех пор инструментом воспользовались уже более 1,2 миллиона раз.

Вот как росла его популярность:

Сегодня «Генератор отговорок» возвращается в обновлённом виде — и готов спасать бухгалтеров от неудобных вопросов ещё эффективнее.

👉 Попробуйте сами — отмазка найдётся для каждого.