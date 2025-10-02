Как бухгалтеру быстро отмазаться от кого угодно: «Клерк» обновил легендарный генератор отговорок
На «Клерке» вышла обновлённая версия «Генератора отговорок» — инструмента, который придумывает за бухгалтера любые оправдания и объяснительные. Теперь у него появился выбор тона ответа, уровень драматизма и возможность сразу распечатать готовую форму объяснительной.
Новые возможности:
Тон обращения — нейтральный, «когда всё сделаем» или «пусть выберет генератор».
Уровень драматизма — мягко, средне, жёстко или в стиле «абсурд».
Объяснительная форма — результат можно оформить и сразу отправить на печать.
С налоговыми инспекторами, конечно, лучше так не шутить. Но во всех остальных случаях инструмент может стать настоящим спасением для тех, кого бесконечно дёргают контрагенты, директор или коллеги.
И немного истории. Первая версия «Генератора отговорок» вышла 8 сентября 2017 года в 15:57 и быстро разошлась по чатам и форумам бухгалтеров. С тех пор инструментом воспользовались уже более 1,2 миллиона раз.
Вот как росла его популярность:
Сегодня «Генератор отговорок» возвращается в обновлённом виде — и готов спасать бухгалтеров от неудобных вопросов ещё эффективнее.
👉 Попробуйте сами — отмазка найдётся для каждого.
