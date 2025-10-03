Кабмин рассмотрит доплаты-2025 к пенсиям в регионах

03 октября 2025 на заседании Правительства будет обсуждаться выделение в этом году из резервного фонда средств на социальные доплаты к пенсиям и на выплаты тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Проектом распоряжения предлагается выделить средства:

Минтруду — на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств на региональные социальные доплаты к пенсии ;

Минфину — для предоставления межбюджетного трансферта бюджету СФР на осуществление ежемесячных выплат, установленных в соответствии с Указом Президента от 26 февраля 2013 года № 175 о выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Об этом сообщается на сайте кабмина.