ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру уйти из рутины в IT и увеличить доход в 2 раза →
НДС

Путин рассказал, зачем повышают НДС до 22% с 2026 года

Повышение налогов позволит удержать основные параметры экономки.

2 октября 2025 года Президент РФ пояснил, с какой целью собираются поднять НДС с 2026 года.

По его словам, повышение НДС и увеличение налоговой нагрузки будет отражаться на экономическом росте, и власти это понимают.

«Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и Правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития», — заявил Путин.

Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Подробнее о том, как рассчитывать НДС, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь правильно заполнять декларацию по новому образцу, вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж и работать в 1С.

Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо 16 000 руб. Осталось 4 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».

Автор

Комментарии

1
  • Marina2022

    А, ну теперь все понятно. А мы-то думали... А ту такое, ну ладно, раз уж.

Главная Тарифы