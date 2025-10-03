Путин рассказал, зачем повышают НДС до 22% с 2026 года
2 октября 2025 года Президент РФ пояснил, с какой целью собираются поднять НДС с 2026 года.
По его словам, повышение НДС и увеличение налоговой нагрузки будет отражаться на экономическом росте, и власти это понимают.
«Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и Правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития», — заявил Путин.
Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Подробнее о том, как рассчитывать НДС, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь правильно заполнять декларацию по новому образцу, вести учет НДС на ОСНО и УСН, отражать операции в книге учета покупок и продаж и работать в 1С.
Цена курса со скидкой 69%: 4 900 руб. вместо
16 000 руб. Осталось 4 курса по этой цене.
Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».
Комментарии1
А, ну теперь все понятно. А мы-то думали... А ту такое, ну ладно, раз уж.