Путин рассказал, зачем повышают НДС до 22% с 2026 года

2 октября 2025 года Президент РФ пояснил, с какой целью собираются поднять НДС с 2026 года.

По его словам, повышение НДС и увеличение налоговой нагрузки будет отражаться на экономическом росте, и власти это понимают.

«Но это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и Правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры, создать условия для дальнейшего развития», — заявил Путин.

Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

