Для уязвимых категорий россиян предложили провести кредитную амнистию
Сергей Миронов предложил провести кредитную амнистию для социально незащищенных категорий людей.
«Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты», — заявил депутат.
Он считает, что людям нужно дать возможность погасить тело долга в течение 20 лет, но без штрафов, пеней, процентов за просроченную задолженность.
Такую же меру он предлагает ввести для пострадавших жителей приграничья. По словам Миронова, фракция будет продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии Госдумы.
Депутат напомнил о высокой закредитованности россиян.
«Сегодня общий кредитный долг у наших граждан — 37 трлн рублей», — отметил Миронов.
13 млн россиян тратят более 80% всех своих доходов на погашение долгов. И чтобы погасить один кредит, им приходится брать другой кредит, добавил он.
