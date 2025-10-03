Для уязвимых категорий россиян предложили провести кредитную амнистию

Сергей Миронов предложил провести кредитную амнистию для социально незащищенных категорий людей.

«Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты», — заявил депутат.

Он считает, что людям нужно дать возможность погасить тело долга в течение 20 лет, но без штрафов, пеней, процентов за просроченную задолженность.

Такую же меру он предлагает ввести для пострадавших жителей приграничья. По словам Миронова, фракция будет продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии Госдумы.

Депутат напомнил о высокой закредитованности россиян.

«Сегодня общий кредитный долг у наших граждан — 37 трлн рублей», — отметил Миронов.

13 млн россиян тратят более 80% всех своих доходов на погашение долгов. И чтобы погасить один кредит, им приходится брать другой кредит, добавил он.