МВД: где хранить пароли, чтобы они были под защитой

Современный смартфон — кладезь информации для мошенников. Если они получат к нему доступ, в чужие руки утекут все чувствительные данные. Чтобы этого не случилось, информацию лучше хранить в надежном облаке.

Хранить фото документов и пароли от сервисов следует в надежных облачных сервисах с многоуровневой защитой. Так считает МВД.

Правоохранители предупреждают, что опасно держать важную информацию и пароли на мобильных устройствах.

«Оптимальное решение — использовать менеджеры паролей или хранить записи офлайн», — сказано в телеграм-канале МВД.

Что не стоит делать:

  • присылать свои пароли от социальных сетей, почты или банковских приложений себе в мессенджеры или хранить в заметках;

  • сохранять пароли в браузерах;

  • оставлять историю переписок с банками;

  • хранить в телефоне интимные фото, их лучше перенести в закрытые облачные папки с паролем или удалить совсем;

  • не удалять контакты, которые больше не нужны.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    у меня листочек ф. А-4 с паролями и явками. Запомнить их сложно, тем более у всех разные критерии формирования пароля

