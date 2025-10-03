МВД: где хранить пароли, чтобы они были под защитой
Хранить фото документов и пароли от сервисов следует в надежных облачных сервисах с многоуровневой защитой. Так считает МВД.
Правоохранители предупреждают, что опасно держать важную информацию и пароли на мобильных устройствах.
«Оптимальное решение — использовать менеджеры паролей или хранить записи офлайн», — сказано в телеграм-канале МВД.
Что не стоит делать:
присылать свои пароли от социальных сетей, почты или банковских приложений себе в мессенджеры или хранить в заметках;
сохранять пароли в браузерах;
оставлять историю переписок с банками;
хранить в телефоне интимные фото, их лучше перенести в закрытые облачные папки с паролем или удалить совсем;
не удалять контакты, которые больше не нужны.
у меня листочек ф. А-4 с паролями и явками. Запомнить их сложно, тем более у всех разные критерии формирования пароля