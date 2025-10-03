ИП может изменить ОКВЭД удаленно: инструкция 2025 от ФНС

Поменять код вида деятельности можно через сервис онлайн-регистрации бизнеса.

В рубрике вопросов и ответов ФНС сообщила, как ИП можно удаленно поменять ОКВЭД.

Путь такой: Главная – Профиль – Записи, внесенные в ЕГРИП, – Документы на регистрацию.

