Роструд: сдвинется ли рабочий год для отпуска, если был один день прогула

Отсутствие на работе без уважительных причин не включается в стаж работы.

Роструд ответил, будет ли сдвигаться рабочий год у сотрудника, если у него был 1 день прогула, и издали соответствующий приказ.

«Да, будет, поскольку время отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин не подлежит включению в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск», — ответило ведомство.

Это указано в ч. 2 ст. 121 ТК, уточнил Роструд.

