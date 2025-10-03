⏳ 3 октября 2025 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ

Налог нужно будет заплатить до 6 октября.

Сегодня, 3 октября 2025 года, нужно подать уведомление о доходах, выплаченных физическим лицам в период с 23 по 30 сентября, напоминает налоговая по новым регионам.

Код отчетного периода — 33/11.

Заплатить рассчитанный и удержанный НДФЛ нужно будет до 6 октября, так как 5 октября – это воскресенье.

