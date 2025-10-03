⏳ 3 октября 2025 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ
Налог нужно будет заплатить до 6 октября.
Сегодня, 3 октября 2025 года, нужно подать уведомление о доходах, выплаченных физическим лицам в период с 23 по 30 сентября, напоминает налоговая по новым регионам.
Код отчетного периода — 33/11.
Заплатить рассчитанный и удержанный НДФЛ нужно будет до 6 октября, так как 5 октября – это воскресенье.
Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.
Начать дискуссию