Газпромбанк сделал мгновенную оплату для пользователей iPhone

В новом приложении банка можно пополнять счета Apple для покупок в App Store, iTunes и других сервисах, а также пополнять транспортные карты.

Газпромбанк заявил о выходе нового мобильного приложения для пользователей iPhone. Оно позволит проводить мгновенную оплату в один клик с Турбо QR.

«Достаточно включить режим Турбо, выбрать основную карту и указать максимальную сумму списания — оплаты станут мгновенными», — сказано на сайте банка.

Пополнить аккаунт Apple можно прямо в приложении. Это нужно для покупок в App Store, iTunes, iCloud, Apple Music и других сервисах. Функция есть на экране «Платежи» в разделе «Пополнение аккаунта Apple».

Также в новом приложении можно оплачивать транспортные карты «Тройка» и «Подорожник».

Банк просит установить мобильное приложение уже сейчас, пока оно доступно в App Store.