42% работодателей поддерживают сотрудниц в декрете больше, чем обязаны по закону

23% компаний не поддерживают работниц и не планируют вводить меры.

42% компаний-работодателей поддерживают своих сотрудниц в декрете сверх требований законодательства. Об этом говорится в совместном исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и консалтинговой компании Strategy Partners.

23% опрошенных заявили, что поддерживают сотрудниц и не планируют такие меры поддержки. Еще у 7% программ поддержки пока нет, но их планируют ввести.

20% компаний рассказали о комплексных программах карьерного развития для женщин. Еще 10% только рассматривают возможность введения таких программ. Но 38% компаний не собираются разрабатывать такие инициативы.

«Российские компании могут развивать женскую занятость и карьеру с помощью ряда проектов в области подбора, удержания и карьерного роста, менторства и коучинга, поддержки семьи и гибкого графика, обучения, нетворкинга и корпоративной культуры», — считает руководитель проектов практики ESG Strategy Partners Елена Пастухова.

Программы могут быть направлены на системное решение вопросов гендерного неравенства на всех этапах карьерного пути. Какие механизмы будут применяться, определяется спецификой бизнеса и задачами самих программ: решение проблемы дефицита кадров или комплексные изменения в корпоративной культуре.