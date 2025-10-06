💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 октября 2025 года
Официальный курс доллара — 81 рубля, евро торгуется за 95,3.
На 6 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубль, курс евро — 95,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 октября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,0085 рубля
Евро
95,3411 рубля
Юань
11,3342 рубля
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что рубль укрепляется из-за роста ставок на долговом рынке. На международном валютном рынке глобальный доллар под давлением ставки ФРС.
Также он прогнозирует, что просадка курсов и давление на доллар, евро и юань завершится и ослабнет.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
