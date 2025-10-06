ЦОК ОК НДС 03.10 Мобильные
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 октября 2025 года

Официальный курс доллара — 81 рубля, евро торгуется за 95,3.

На 6 октября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубль, курс евро — 95,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 октября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,0085 рубля

Евро

95,3411 рубля

Юань

11,3342 рубля

График изменений курса доллара США

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что рубль укрепляется из-за роста ставок на долговом рынке. На международном валютном рынке глобальный доллар под давлением ставки ФРС.

Также он прогнозирует, что просадка курсов и давление на доллар, евро и юань завершится и ослабнет.

