Введение обязательной 13-й зарплаты может привести к сокращению доходов работников
Если норму об обязательной 13-й зарплате закрепить в ТК, работодатели будут сокращать месячные оклады работников, считает депутат Ярослав Нилов.
Он пояснил, что если законодательно закрепить это положение, оно станет обязательным для всех работодателей: госструктур и структуры с госучастием, муниципальных структур, коммерческих организаций, некоммерческих – например, ветеранских организаций, обществ инвалидов.
«И насколько они смогут обеспечить выполнение такого жесткого требования законодательства, если им сказать, чтобы в обязательном порядке была выплачена 13-я зарплата всем своим сотрудникам? Конечно, это будет определенная нагрузка», — считает Нилов.
Нагрузка с учетом ограниченных средств у работодателя может привести к обратному. То есть придется сократить месячную зарплату, чтобы выполнить требование выплатить 13-ю, уточнил депутат.
Поэтому он предлагает не вводить норму о 13-й зарплате, а добиваться постоянного повышения зарплат.
Комментарии1
надо же!
его пробило на определённую логику!
Это прогресс , товарищи!