Введение обязательной 13-й зарплаты может привести к сокращению доходов работников

Депутат объяснил, почему законодательное закрепление 13-й зарплаты может привести к обратному эффекту.

Если норму об обязательной 13-й зарплате закрепить в ТК, работодатели будут сокращать месячные оклады работников, считает депутат Ярослав Нилов.

Он пояснил, что если законодательно закрепить это положение, оно станет обязательным для всех работодателей: госструктур и структуры с госучастием, муниципальных структур, коммерческих организаций, некоммерческих – например, ветеранских организаций, обществ инвалидов.

«И насколько они смогут обеспечить выполнение такого жесткого требования законодательства, если им сказать, чтобы в обязательном порядке была выплачена 13-я зарплата всем своим сотрудникам? Конечно, это будет определенная нагрузка», — считает Нилов.

Нагрузка с учетом ограниченных средств у работодателя может привести к обратному. То есть придется сократить месячную зарплату, чтобы выполнить требование выплатить 13-ю, уточнил депутат.

Поэтому он предлагает не вводить норму о 13-й зарплате, а добиваться постоянного повышения зарплат.