При закрытии ИП на УСН сдать декларацию и заплатить налог нужно не позже установленного срока

После отправки заявления о закрытии ИП КЭП будет отозвана, поэтому сдать декларацию и заплатить налоги не получится. Но это можно сделать заранее.

ИП на УСН 15% без работников спросил, можно ли перед закрытием бизнеса заранее оплатить взносы и налоги и подать декларацию за этот год, так как после подачи заявления отзовется КЭП, и сделать это будет невозможно.

С учетом положений п. 2 ст. 346.23 НК, налоговая декларация по УСН представляется не позднее 25 числа следующего месяца после прекращения предпринимательской деятельности на УСН, ответили налоговики в чате ФНС.

Заплатить налог нужно не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности.

