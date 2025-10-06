Минфин: когда гранты и субсидии не облагаются налогом на прибыль

Госсубсидии учитывают в составе внереализационных доходов, а гранты – нет, если соответствуют условиям.

В письме от 19.06.2025 № 03-03-07/60146 Минфин разъяснил порядок налогообложения доходов в виде бюджетных грантов и субсидий.

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, определены в ст. 251 НК, напомнил Минфин. Перечень таких доходов исчерпывающий.

Гранты относятся к средствам целевого финансирования, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль – подп. 14 п. 1 ст. 251 НК.

Что признается грантами, определено в абз. 8 и 10 подп. 14 п. 1 ст. 251 НК. Передача денежных средств или имущества должна соответствовать условиям:

гранты предоставляют на безвозмездной и безвозвратной основах российскими физлицами, НКО, иностранными и международными организациями и их объединениями по перечню кабмина на конкретные программы в области образования, искусства, культуры, науки, физической культуры и спорта (кроме профессионального спорта), охраны здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод, соцобслуживания малоимущих и социально не защищенных, институтами инновационного развития и другими организациями, осуществляющими поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий от Правительства по госпрограммам и проектам , или по программам и проектам, определенным актами Президента РФ;

гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с обязательным представлением грантодателю отчета о целевом использовании гранта.

То есть не облагаются налогом на прибыль только те гранты, которые соответствуют этим условиям.

Порядок учета субсидий из бюджетов на несение расходов определен п. 4.1 ст. 271 НК. Такие субсидии учитываются в составе внереализационных доходов по мере осуществления и признания расходов, понесенных за счет этих субсидий. Или единовременно, если к моменту их получения соответствующие расходы произведены и признаны в налоговом учете.

