Для учета расходов на АУСН применять ККТ обязательно

Если покупали товар через подотчетное лицо, после составления и утверждения авансового отчета банковскую операцию нужно отметить как «расход» в личном кабинете банка.

ФНС разъяснила порядок учета расходов на АУСН.

В чате Налоговой службы спросили, как отразить расходы через онлайн-кассу в ситуации, когда плательщик АУСН оплатил транспортные расходы через онлайн-кассу ПЭК.

«Для учета расходов для налогообложения ККТ должна применяться непосредственно налогоплательщиком через формирование кассового чека “расход” (п. 26 ч. 4 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ)», — ответили налоговики.

Если приобретение товаров (работ, услуг) было через подотчетное лицо, то после составления и утверждения авансового отчета банковская операция по перечислению денег в подотчет сотруднику отмечается как «расход» в личном кабинете банка.

