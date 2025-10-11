Осенью 2025 спрос на сезонных работников вырос на треть: какие зарплаты

Число вакансий с пометкой «сезонная работа» по сравнению с летом 2025 года увеличилось на 27%. На рост спроса влияют погода, подготовка к праздникам, школьные каникулы, а также запуск новых маркетинговых кампаний и проектов. Это утверждает hh.ru, результаты исследования есть у «Клерка».

Чаще всего в сезон работодатели ищут сотрудников рабочих и массовых профессий. Так, в сентябре самыми востребованными стали грузчики – для них только на сезонную работу открыто более 10 тыс. вакансий с медианной зарплатой 68 тыс. руб. На втором месте – продавцы-консультанты и кассиры (2,2 тыс. вакансий, 56,6 тыс. руб.), далее идут операторы кол-центров: их на сезон ищут более 1,7 тыс., 37,5 тыс. руб.

Водители и курьеры тоже попали в рейтинг профессий, которые чаще всего ищут на сезонную работу в этом году. Для водителей уже более 1,5 тыс. сезонных вакансий с медианной зарплатой 166 тыс. руб. и свыше 1,1 тыс. для курьеров (157 тыс.).

Высокий спрос также на администраторов торговых залов, разнорабочих, менеджеров по продажам, машинистов и кладовщиков.

Сильнее всего за последний месяц выросли зарплаты у массажистов – сразу на 46%, а также у упаковщиков и комплектовщиков (+43%). Водителям в сезон предлагают на треть больше (+32%), у грузчиков рост составил 19%, а у монтажников +17%.

География спроса на сезонников разнообразна. Больше всего предложений в Московской области (более 4,7 тыс. вакансий) и в Москве (более 3,1 тыс.). В Санкт-Петербурге работодатели ищут около 1,4 тыс. сезонных сотрудников. Высокая потребность также в Воронежской (1,3 тыс.) и Нижегородской (1,2 тыс.) областях.

Самые высокие зарплаты в сезонных вакансиях предлагают специалистам технических и строительных направлений.

Так, токари, фрезеровщики и шлифовщики могут рассчитывать на медианный доход 322,5 тыс. руб. на сезон, геодезисты – на 250 тыс., геологи – на 230 тыс. В числе лидеров также прорабы и мастера СМР (185 тыс.), контролеры ОТК (172 тыс.), сварщики (170 тыс.) и машинисты (166,5 тыс.).

«Осенью работодатели из года в год усиливают набор временного персонала. В ЖКХ и смежных сферах требуется больше сотрудников для уборки и обслуживания территорий. В торговле и маркетинге – сезон рекламных кампаний и активного поиска покупателей. С ростом онлайн-торговли в этот период заметно увеличивается потребность в упаковщиках, грузчиках и курьерах. А у промышленных предприятий именно осенью начинается пик строительно-монтажных и сервисных работ, где нужны рабочие руки и технические специалисты», – объяснила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Ранее мы сообщали, что зарплаты у рабочих и строителей в 2025 году растут быстрее, чем у айтишников.