ФНС рекомендует владельцам ПВЗ добровольно оформить трудовые отношения и доплатить налоги

Налоговики начали активно проверять собственников пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Предприниматели решили не дожидаться санкций и самостоятельно уплатить налоги, но это сделали 46 из 300 владельцев ПВЗ.

УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассказало, что владельцы ПВЗ добровольно уточнили свои обязательства по НДФЛ и страховым взносам на сумму 8 млн рублей.

«Региональное налоговое управление рекомендует владельцам пунктов выдачи заказов последовать примеру коллег: добровольно оформить трудовые отношения с работниками и доплатить налоги в бюджет», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговики добавили, что такой подход позволит избежать штрафов и начисления пеней.

В регионе работает свыше 300 пунктов выдачи заказов крупных онлайн-площадок. Налоговики выявили множество фактов неофициального трудоустройства. Это нарушает не только ТК, но и НК, поскольку собираемость НДФЛ падает.

С начала 2025 года бизнес легализовал труд 175 работников, свои налоговые обязательства уточнили 46 владельцев ПВЗ. Однако риски нарушений по-прежнему остались у 240 предпринимателей.