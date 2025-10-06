Известен максимальный размер страховой выплаты работникам в 2026 году

Страховая выплата сотрудникам, которые получили травму на производстве, составит 127 тыс. рублей в месяц.

На финансовое обеспечение ежемесячных страховых выплат в 2026 году выделено более 104 млрд рублей. Максимальный размер выплаты при этом вырастет до 127 тыс. рублей в месяц.

Такие данные есть в проекте бюджета СФР на 2026-2028 годы.

Право на страховую выплату есть у работников, которые получили травму на производстве. А несчастный случай на производстве считается страховым, если он произошел с застрахованным лицом и подтвержден документально.

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составит: с 1 февраля 2026 года – 127 218 рублей;

с 1 февраля 2027 – 132 307;

с 1 февраля 2028 года – 137 599 рублей.

На финансовое обеспечение ежемесячных страховых выплат предусмотрено:

на 2026 год – 104,7 млрд рублей;

на 2027 – 108,5 млрд;

на 2028 год — 112,5 млрд рублей.

Также предусмотрены расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших в 2026 году: 12,2 млрд рублей.

Расходы на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний составят 42,1 млрд рублей.