С какими сложностями на рынке труда сталкиваются пенсионеры и предпенсионеры в 2025 году

Большинство опрошенных (58%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 25% уже пенсионеры и продолжают работать. Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию, а 13% затруднились ответить. Это итоги опроса hh.ru, они в распоряжении «Клерка».

Основные причины, почему пенсионеры продолжают работать:

нехватка денег – 57% опрошенных 55 лет и старше;

привычка работать и нежелание сидеть дома – 51%;

в семье больше некому работать — 5%.

Возрастные люди (55 лет и старше) чаще других (45% случаев) указывают на отказы в приеме на работу из-за возраста. Причем женщины чаще мужчин сталкиваются с такими отказами (34% против 30%) и ограниченностью вакансий рядом с домом (35% против 29%). Мужчины же чаще указывают на низкий уровень оплаты труда (42% против 40%).

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей, которые хотят получить их опыт, поддержку и навыки: увеличение зарплаты — указали 69% возрастных соискателей;

введение корпоративной пенсионной программы — 14%;

расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста — 11%, — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Она добавила, что в одном коллективе могут трудиться представители сразу пяти поколений, а значит забота и внимание должны быть направлены на каждого из них в зависимости от потребности этих работников.