Повышение НДС до 22% разгонит инфляцию на 1% — считает Силуанов

Увеличение НДС принесет порядка 2,3 трлн рублей уже в 2026 году. Однако глава Минфина считает, что инфляция увеличится только на 1%.

В 2026 году бюджет от увеличения ставки НДС с 20% до 22% получит около 2,3 трлн рублей. При этом инфляция увеличится примерно на 1 процентный пункт.

«НДС может повлиять на финансовый результат компаний. Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», — сказал Антон Силуанов.

Правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в НК, по которым с 1 января 2026 года ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Кроме того, для бизнеса на УСН снизят порог по доходам для освобождения от НДС: было — 60 млн рублей, а станет — 10 млн.

Недавно мы писали, с какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22% с 1 января 2026 года.