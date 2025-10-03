❔ С какими проблемами столкнутся бухгалтеры при увеличении НДС до 22% с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года Минфин собирается поднять базовую ставку НДС с 20% до 22%. У бухгалтеров появятся сложности с исчислением налога с полученного аванса. Может возникнуть вопрос, по какой ставке считать НДС, если аванс получили в 2025 году, а товары — в 2026. Применять ставку 20/120 или 22/122?
Директор группы Kept по оказанию услуг в области косвенного налогообложения Екатерина Андреященко объяснила, что если аванс получили в 2025 году, а реализация прошла в 2026, будет нужно получить от покупателя доплату в размере 2%. Из-за этого могут возникнуть сложности при оформлении и квалификации такой суммы.
«По уже заключенным контрактам заключить доп. соглашения об увеличении ставки НДС. Если в договоре нет четких положений, суды не всегда встают на сторону продавца при попытке продавца выставить дополнительные суммы налога покупателю», — сказано в телеграм-канале Kept.
Если услуги приобретали у иностранного лица, НДС исчисляется только в момент оплаты. Если она была до 1 января, то нормы о введении новой ставки еще не будут действовать, даже если услугу получили в 2026 году.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию