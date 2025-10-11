Конкуренция среди юристов за рабочие места за год выросла почти вдвое

Рынок труда для юристов в России стал еще более конкурентным в 2025 году.

По данным hh.ru, которые есть у «Клерка», в августе 2025 года количество юридических вакансий составило 1,1 млн — на 27% меньше, чем годом ранее. Зато число резюме выросло почти до 6,8 млн (+27% к августу 2024-го). Тем самым конкуренция усилилась.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для юристов в августе достигла 80 тыс. рублей, тогда как ожидания соискателей находятся на уровне 75 тыс. А год назад работодатели предлагали 70 тыс., кандидаты рассчитывали на 69 тыс.

Работодатели выдвигают к юристам все более конкретные требования:

на первом месте — высокий уровень правовой экспертизы и умение применять законы на практике (29%);

на втором — навыки управления рисками и их минимизации (18%);

третье по значимости направление — защита интересов компании и обеспечение ее юридической безопасности (13%).

При этом 9% работодателей видят в юристе не только узкого специалиста, но и консультанта, который на постоянной основе помогает бизнесу и другим функциям в решении правовых вопросов.

Компании выделяют дополнительные качества, необходимые современным юристам. Среди них:

формализм и грамотность в ведении рабочих процессов;

самостоятельность и независимость от других подразделений;

умение работать в условиях бюрократии;

многозадачность и вовлеченность в разные направления деятельности;

готовность брать на себя высокую ответственность ;

гибкость — способность моделировать критические ситуации и находить решения.

Компании больше всего хотят изменить в юротделах кадровые обновления: найм новых специалистов и повышение квалификации действующих сотрудников (19%). Далее идут ускорение реакции на запросы (12%) и сокращение бюрократии, включая упрощение документооборота (8%).

Все это отражает запрос бизнеса на юристов, которые работают быстрее и эффективнее.

Отдельный акцент — на необходимости упрощения юридического языка. Компании хотели бы, чтобы юристы доносили свои выводы в более понятной форме, избегали избыточной терминологии и обучали коллег базовым правовым процессам. Такой подход делает юридическую функцию ближе к бизнесу и повышает ее ценность в глазах коллег.

Среди аспектов взаимодействия особенно выделяются коммуникация юристов с другими подразделениями (21%), оперативность (19%) и клиентоориентированность — больший фокус на потребности заказчиков (14%). То есть сегодня от юристов ждут не только экспертизы, но и умения выстраивать продуктивные рабочие отношения.

«Чтобы оставаться востребованным, юристу недостаточно быть лишь носителем знаний. Ключевым становится умение управлять рисками, вовлекаться в бизнес-процессы и доносить выводы понятным языком. Выигрывают те специалисты, которые совмещают экспертизу с гибкостью и скоростью, а дополнительное преимущество получают те, кто умеет выстраивать коммуникацию с коллегами и сокращать избыточную бюрократию», — комментирует Юрий Донников, к.ю.н., директор юридического департамента и комплаенс hh.ru.

Он добавил, что современный юрист — это не просто эксперт, а полноценный партнер бизнеса и посредник между правом и практикой.