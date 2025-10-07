За налоговые долги могут удержать часть зарплаты

Если физлицо не заплатит имущественные налоги и НДФЛ за 2024 год в срок, будет начисляться пени, но могут и взыскать задолженность.

Налоговые задолженности могут привести к удержанию части зарплаты, сообщил сенатор Андрей Епишин.

Он напомнил, что до 1 декабря физлица должны заплатить налоги: транспортный, на недвижимость и земельный, а также НДФЛ с доходов от банковских вкладов. До 1 декабря 2025 нужно заплатить налоги за 2024 год.

Если не перечислить деньги вовремя, уже на следующий день, то есть со 2 декабря, на сумму задолженности автоматически начнет начисляться пеня. Ее размер – 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый календарный день просрочки.

«При длительной просрочке Налоговая служба может применить более серьезные меры, а именно: обратиться в суд для взыскания задолженности;

обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счет погашения долга;

и прочее», — предупредил сенатор.

Заплатить налоги можно несколькими способами, добавил Епишин. Например, через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, через Госуслуги, банковские приложения или в отделении банков.

Если платеж перечислили до конца дня 1 декабря, пеня начисляться не должна, так как срок уплаты налога считается соблюденным, уточнил парламентарий.