За налоговые долги могут удержать часть зарплаты
Налоговые задолженности могут привести к удержанию части зарплаты, сообщил сенатор Андрей Епишин.
Он напомнил, что до 1 декабря физлица должны заплатить налоги: транспортный, на недвижимость и земельный, а также НДФЛ с доходов от банковских вкладов. До 1 декабря 2025 нужно заплатить налоги за 2024 год.
Если не перечислить деньги вовремя, уже на следующий день, то есть со 2 декабря, на сумму задолженности автоматически начнет начисляться пеня. Ее размер – 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый календарный день просрочки.
«При длительной просрочке Налоговая служба может применить более серьезные меры, а именно:
обратиться в суд для взыскания задолженности;
обязать работодателя удерживать часть зарплаты в счет погашения долга;
и прочее»,
— предупредил сенатор.
Заплатить налоги можно несколькими способами, добавил Епишин. Например, через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС, через Госуслуги, банковские приложения или в отделении банков.
Если платеж перечислили до конца дня 1 декабря, пеня начисляться не должна, так как срок уплаты налога считается соблюденным, уточнил парламентарий.
