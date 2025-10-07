❗ Установили периодичность профилактических визитов контролеров к бизнесу
Правительство утвердило периодичность профилактических визитов контрольно-надзорных органов к предпринимателям.
На объектах контроля значительного, среднего и умеренного риска профвизиты теперь проводятся вместо плановых проверок.
Частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от категории риска:
1 раз в 3 года – для значительного риска;
1 раз в 5 лет – среднего риска;
1 раз в 6 лет – умеренного риска.
Первичные профвизиты в этот график не входят. Такие мероприятия проводят в отношении контролируемых лиц, которые только начали работу.
«Обязательные профилактические визиты – относительно новая форма профилактики. В отличие от проверок они не предполагают штрафов, а только выдачу предписания об устранении выявленных нарушений», – пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Профвизиты снизили административную нагрузку на бизнес.
Сначала замена плановых проверок профвизитами была временной мерой, но с начала 2025 года она стала постоянной. Теперь бизнес сможет планировать свою работу, а органы госконтроля –эффективно распределять свои ресурсы, добавил Григоренко.
