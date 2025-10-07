❗ Установили периодичность профилактических визитов контролеров к бизнесу

Частота визитов инспектора будет зависеть от категории риска.

Правительство утвердило периодичность профилактических визитов контрольно-надзорных органов к предпринимателям.

На объектах контроля значительного, среднего и умеренного риска профвизиты теперь проводятся вместо плановых проверок.

Частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от категории риска:

1 раз в 3 года – для значительного риска;

1 раз в 5 лет – среднего риска;

1 раз в 6 лет – умеренного риска.

Первичные профвизиты в этот график не входят. Такие мероприятия проводят в отношении контролируемых лиц, которые только начали работу.

«Обязательные профилактические визиты – относительно новая форма профилактики. В отличие от проверок они не предполагают штрафов, а только выдачу предписания об устранении выявленных нарушений», – пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Профвизиты снизили административную нагрузку на бизнес.

Сначала замена плановых проверок профвизитами была временной мерой, но с начала 2025 года она стала постоянной. Теперь бизнес сможет планировать свою работу, а органы госконтроля –эффективно распределять свои ресурсы, добавил Григоренко.