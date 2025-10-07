До 1 млн рублей может вырасти налоговый вычет по долгосрочным сбережениям

Инвестиционный налоговый вычет для семей с детьми собираются увеличить до 1 млн рублей. Такие условия будут доступны по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Минфин планирует повысить максимальный размер налогового вычета со взносов по договорам долгосрочных сбережений. Семьи с детьми смогут получить до 1 млн рублей или до 500 тыс. в год на каждого родителя.

Правительственная комиссия одобрила идею увеличить налоговый вычет для родителей, которые формируют накопления на имя детей. Лимит инвестиций, на которые предоставят вычет, поднимут с 400 до 500 тыс. рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Размер инвествычета будет зависеть от ставки НФДЛ — от 13% до 22%.

