Суд разрешил не принимать на работу без военного билета. Это противоречит позиции Минтруда

В судебном определении 2025 года указано, что непредставление документов воинского учета – это основание для отказа в трудоустройстве.

Второй кассационный суд общей юрисдикции вынес определение от 01.07.2025 № 88-15269/2025, согласно которому отсутствие военного билета может быть основанием для отказа в заключении трудового договора.

Согласно фабуле дела, соискатель успешно прошел собеседование на должность менеджера по закупкам в ООО, принес все необходимые документы для трудоустройства, кроме военного билета. Но работодатель отказался заключать трудовой договор именно из-за отсутствия документов воинского учета.

Второй КСОЮ поддержал позицию работодателя и указал в определении:

работодатель руководствовался положениями ст. 65 ТК, согласно которой документы воинского учета включены в перечень для заключения трудового договора ;

в компании действовало Положение о ведении воинского учета, утвержденное приказом гендиректора, которое прямо предусматривало возможность отказа в трудоустройстве без военного билета ;

отказ не был связан с дискриминацией по деловым качествам и соответствовал требованиям локальных нормативных актов работодателя.

Суд отклонил доводы истца о нарушении его трудовых прав и поддержал решения судов нижестоящих инстанций.

При этом ранее Минтруд неоднократно разъяснял, что работодатель не может отказывать в приеме на работу, если у кандидата нет военного билета. Но после приема такого сотрудника нужно сообщить об этом в военкомат и рекомендовать работнику самостоятельно решить проблему с военными билетом.

Такие разъяснения были на сайте Онлайнинспекции.рф и в письмах Минтруда:

Минтруд считает, что отсутствие документов воинского учета не указано в трудовом законодательстве как обстоятельство, исключающее возможность трудоустройства.

Но такие документы названы в перечне тех, которые нужно предоставить будущему работодателю при приеме на работу (ст. 65 ТК): паспорт, трудовая книжка (сведения о трудовой деятельности), пенсионное страховое свидетельство, документы воинского учета (военный билет или приписное свидетельство) – для военнообязанных российских граждан.

Также ранее позицию о том, что работнику без военного билета нельзя отказывать поддерживали суды:

Но теперь, несмотря на противоречие с позицией Минтруда, решение Второго КСОЮ является обязательным для применения нижестоящими судами.

Подробнее о том, как вести воинский учет в организации, ставить и снимать сотрудников с учета, делать сверки с военкоматом и работать в личном кабинете электронного реестра воинского учета и повесток расскажем на онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей».

Цена со скидкой 69%: 4 900 рублей вместо 16 000 рублей. Осталось 3 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».