В мессенджере МАХ добавили сервис подписания документов через «Госключ»

Документы можно будет подписать с помощью чат-бота.

В национальном мессенджере MAX теперь доступен сервис для подписания документов через «Госключ» в виде чат-бота.

«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота "Госключ" в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сертификат электронной подписи», — сказано в пресс-релизе.

Как подписать документы:

Найти чат-бот «Госключ» по названию в поиске мессенджера. Подтвердить свой профиль через Госуслуги. Загрузить документы для подписания. Выбрать тип электронной подписи. Подтвердить подписание.

Если у пользователя нет приложения «Госключ» — его перенаправят в магазин приложений. При первом запуске «Госключа» будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи появятся в чат-боте.