В мессенджере МАХ добавили сервис подписания документов через «Госключ»
В национальном мессенджере MAX теперь доступен сервис для подписания документов через «Госключ» в виде чат-бота.
«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота "Госключ" в МAX. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на "Госуслугах" и сертификат электронной подписи», — сказано в пресс-релизе.
Как подписать документы:
Найти чат-бот «Госключ» по названию в поиске мессенджера.
Подтвердить свой профиль через Госуслуги.
Загрузить документы для подписания.
Выбрать тип электронной подписи.
Подтвердить подписание.
Если у пользователя нет приложения «Госключ» — его перенаправят в магазин приложений. При первом запуске «Госключа» будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи. После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи появятся в чат-боте.
