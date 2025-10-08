👀 Чего опасается бизнес в связи с повышением НДС до 22% и снижением лимита на УСН

У некоторых отраслей бизнеса не останется возможности работать на налоговых спецрежимах без НДС.

Предприниматели на упрощенке рассказали, что из-за изменений по НДС они ищут новые финансовые стратегии.

Об этом сообщает УФНС со ссылкой на региональное издание «Толк».

Так, раньше продавцы одежды могли сохранять магазины, которые в какие-то моменты показывали низкий доход или убыток, поддерживая их за счет других. Теперь же экономика каждой точки тщательно анализируется. Нет запланированного дохода – точка закрывается.

«Сейчас не то время, да и нет возможности тянуть их», – сказала руководитель сети Alpalazone Альбина Шоль.

Также бизнес жалуется на недоступность из-за высоких процентов кредитов на поддержку операционной деятельности.

«С повышением налогового бремени и стоимости кредитования на рынке начнут высвобождаться торговые площади. Бизнес в этом году держался на пределе, и в ближайшее время мы увидим волну банкротств с последующей распродажей активов», – считает руководитель ГК «Инвест Недвижимость» Александр Никитин.

То есть трудности начинают испытывать не только продавцы, но и девелоперы. Например, в Барнауле около 90% автосалонов выставлены на продажу.

Отмена ПСН для розничной торговли не оставляет сколько-нибудь крупным продавцам способа работы без НДС. А в Алтайском крае подавляющая доля патентов выдавалась как раз торговле и грузоперевозкам, сообщали ранее в краевом управлении ФНС.

«В 2024 году 17,5 тыс. предпринимателей использовали эту систему – им выдали около 28 тыс. патентов по 65 видам деятельности. Большее число – в сфере торговли, грузоперевозок, общественного питания», – рассказал руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.

Малый бизнес заплатил в бюджет больше 750 млн рублей.

Эксперт «Опоры России» Ольга Сорокина опасается, что микробизнеса в России может не остаться совсем. И дело не только в том, предпринимателям придется отдать часть выручки. НДС – сложный в начислении и бухгалтерском обслуживании налог. Компании на УСН платят налог с дохода, который считают кассовым методом: пришли деньги на расчетный счет – с них платится налог. А учет по НДС предприниматели не смогут вести самостоятельно, предупредила эксперт.