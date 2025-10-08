Некоторые выплаты инвалидам освободят от взысканий, а порядок выплаты зарплаты должникам уточнят: принят законопроект-2025

При выплате зарплаты нужно будет писать взысканную сумму и код вида дохода, чтобы не списали лишнее.

7 октября 2025 Госдума приняла в первом чтении разработанный сенаторами и депутатом законопроект об освобождении от взысканий компенсаций инвалидам за приобретение средств реабилитации и содержание собак-проводников.

Предполагается расширить перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. К ним добавят денежную компенсацию:

инвалидам или ветеранам за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР), протезы;

расходов на оплату проезда к месту получения либо изготовления ТСР;

расходов инвалида на содержание, ветеринарное обслуживание и провоз собак-проводников.

Кроме того, законопроект установит, что работодатели должников должны будут в расчетных документах указывать взысканную по исполнительному документу сумму задолженности.

Сейчас они ставят только код вида дохода, в отношение которого не может быть обращено взыскание. Банки смогут списывать средства должника только на основании этих сведений. За нарушения работодателям грозит ответственность, предусмотренная законодательством РФ.

Сейчас случается, что лица, выплачивающие зарплату должнику, не указывают код вида дохода или указывают его неверно. Из-за этого банки списывают средства из доходов, взыскание на которые не может быть обращено. Из-за этого у должников возникают претензии к банкам, указали авторы инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу через 30 дней со дня официального опубликования.