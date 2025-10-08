Социальный налоговый вычет можно получить, учась за границей: условия 2025

Налоговые резиденты РФ, которые получают образование за рубежом, имеют право получить вычет по НДФЛ.

Студенты, которые обучаются за границей, тоже могут рассчитывать на социальный налоговый вычет, как и те, кто получает образование в России.

Для получения вычета важно, чтобы студент был налоговым резидентов РФ и получал доходы, которые облагаются НДФЛ. Также важно, чтобы организация имела образовательную лицензию, а студент — документ, который это подтверждает.

Кроме того, вычет могут получить родители, которые оплатили обучение своих детей, подопечных, в том числе бывших, а также братья и сестры (в т. ч. неполнородные), супруги. Однако, если бабушка оплатила обучение внуков, а тетя — племянников, оформить вычет нельзя.

«Где происходит обучение — в российских или иностранных организациях — значение не имеет», — сказала заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС по Смоленской области Марина Буравова.

Также вычет можно получить при обучении у индивидуального предпринимателя, который привлекает педагогических работников и имеет лицензию. Если обучение ведет сам ИП (например, репетитор), то нужно, чтобы в ЕГРИП были указаны сведения о ведении образовательной деятельности.

Мы писали: если репетитор – самозанятый, социальный налоговый вычет не дадут.