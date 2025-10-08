Когда операции с драгметаллами на вкладах не облагаются НДС и НДФЛ

Операции с драгоценными металлами не облагаются налогом на добавленную стоимость:

при депозитных операциях с драгметаллами в форме слитков — когда банк их принял на хранение и вернул клиенту с идентичным наименованием и массой ;

при продаже слитков из драгметаллов — если металлы остаются в хранилище банка и переводятся на счет покупателя.

«Важно отметить, что при выводе драгоценных металлов из хранилища после закрытия вклада операция подлежит обложению НДС», — сказано на сайте ФНС.

Также не возникает объекта налогообложения НДФЛ, если физлицу вернули со вклада драгметаллы того же наименования и массы. Налог нужно уплатить только с процентов по вкладу.

Если физлицо покупает драгметалл у взаимозависимого лица, может возникнуть доход в виде материальной выгоды при покупке.