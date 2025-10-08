ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
🔴 Маркетплейсы – 2025: как ФНС блокирует счета. Новые требования к чекам, УПД и НДС →
Вклады

Когда операции с драгметаллами на вкладах не облагаются НДС и НДФЛ

ФНС рассказала о правилах налогообложения банковских вкладов в металлах.

Операции с драгоценными металлами не облагаются налогом на добавленную стоимость:

  • при депозитных операциях с драгметаллами в форме слитков — когда банк их принял на хранение и вернул клиенту с идентичным наименованием и массой;

  • при продаже слитков из драгметаллов — если металлы остаются в хранилище банка и переводятся на счет покупателя.

«Важно отметить, что при выводе драгоценных металлов из хранилища после закрытия вклада операция подлежит обложению НДС», — сказано на сайте ФНС.

Также не возникает объекта налогообложения НДФЛ, если физлицу вернули со вклада драгметаллы того же наименования и массы. Налог нужно уплатить только с процентов по вкладу.

Если физлицо покупает драгметалл у взаимозависимого лица, может возникнуть доход в виде материальной выгоды при покупке.

Автор

Михаил Жуховицкий
Налоговые проверки

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов

Выездные налоговые проверки (ВНП) по НДС в Спб и Москве теперь проводят сотрудники ФНС из регионов. Объем выездных проверок в столицах для бизнеса из-за этого может вырасти в разы.

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов
2

Начать дискуссию

Главная Тарифы