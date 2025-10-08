ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Самозанятые

💍 Минфин: может ли самозанятый продавать украшения, подлежащие обязательной маркировке

На НПД нельзя продавать маркированные товары и применять ККТ.

Минфин спросили – можно ли применять НПД при изготовлении и реализации ювелирных изделий, подлежащих обязательной маркировке, а также может ли самозанятый применять ККТ.

В письме от 18.08.2025 № 03-11-11/80195 ведомство напоминает, что согласно ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, нельзя применять НПД.

Соответственно, если самозанятый делает ювелирные изделия, которые подлежат обязательной маркировке, то к такой деятельности и к их реализации режим НПД не применяется, пояснил Минфин.

Кроме того, плательщик НПД не может применять ККТ при расчетах по товарам или услугам, облагающимся налогом на профдеятельность.

Автор

Михаил Жуховицкий
Налоговые проверки

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов

Выездные налоговые проверки (ВНП) по НДС в Спб и Москве теперь проводят сотрудники ФНС из регионов. Объем выездных проверок в столицах для бизнеса из-за этого может вырасти в разы.

Количество ВНП в Москве и Спб значительно вырастет. Привлечены спецы из регионов
