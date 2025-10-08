💍 Минфин: может ли самозанятый продавать украшения, подлежащие обязательной маркировке

На НПД нельзя продавать маркированные товары и применять ККТ.

Минфин спросили – можно ли применять НПД при изготовлении и реализации ювелирных изделий, подлежащих обязательной маркировке, а также может ли самозанятый применять ККТ.

В письме от 18.08.2025 № 03-11-11/80195 ведомство напоминает, что согласно ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, при реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, нельзя применять НПД.

Соответственно, если самозанятый делает ювелирные изделия, которые подлежат обязательной маркировке, то к такой деятельности и к их реализации режим НПД не применяется, пояснил Минфин.

Кроме того, плательщик НПД не может применять ККТ при расчетах по товарам или услугам, облагающимся налогом на профдеятельность.