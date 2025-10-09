Налоговые платежи, которые нужно перечислять на отдельные КБК, а не КБК ЕНП: перечень 2025

Ряд налоговых платежей и сборов необходимо платить на их свой конкретный код бюджетной классификации, поскольку они не входят в состав Единого налогового платежа (ЕНП).

Согласно п. 1 ст. 58 НК, к ним относятся:

фиксированный авансовый платеж по НДФЛ с иностранцев, работающих по патенту;

госпошлина (кроме которой арбитражный суд выдал исполнительный документ);

налог на профессиональный доход (НПД) самозанятых;

сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов.

УФНС уточнило, что погашать задолженность по ним можно как ЕНП, так и на отдельный КБК.

Платежное поручение на эти платежи не в качестве ЕНП заполняют в целом по аналогии на ЕНП, но есть особенности:

Поле платежки Особенность заполнения Поле 102 КПП организации согласно документам о постановке на учет. Если ИП, то в этом поле отражает «0». Поле 104 Соответствующий КБК Поле 105 Восьмизначный код ОКТМО (код ОКТМО по адресу можно уточнить в ИФНС по месту учета и на сайте ФНС) Поле 24 Информация для идентификации назначения платежа

Реквизиты получателя и его банка указывают те же, по которым уплачивается ЕНП.