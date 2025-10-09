Налоговые платежи, которые нужно перечислять на отдельные КБК, а не КБК ЕНП: перечень 2025
Согласно п. 1 ст. 58 НК, к ним относятся:
фиксированный авансовый платеж по НДФЛ с иностранцев, работающих по патенту;
госпошлина (кроме которой арбитражный суд выдал исполнительный документ);
налог на профессиональный доход (НПД) самозанятых;
сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов.
УФНС уточнило, что погашать задолженность по ним можно как ЕНП, так и на отдельный КБК.
Платежное поручение на эти платежи не в качестве ЕНП заполняют в целом по аналогии на ЕНП, но есть особенности:
Поле платежки
Особенность заполнения
Поле 102
КПП организации согласно документам о постановке на учет. Если ИП, то в этом поле отражает «0».
Поле 104
Соответствующий КБК
Поле 105
Восьмизначный код ОКТМО (код ОКТМО по адресу можно уточнить в ИФНС по месту учета и на сайте ФНС)
Поле 24
Информация для идентификации назначения платежа
Реквизиты получателя и его банка указывают те же, по которым уплачивается ЕНП.
