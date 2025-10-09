😮 Не удивляйтесь, если доход за 2024 год для НДФЛ более 5 млн рублей. За 2025 год будет иначе

До 2025 года суммы районных коэффициентов и северных выплат (надбавок к зарплате) в НК РФ не были выделены в отдельную налоговую базу.

В Телеграм-чате ФНС плательщик пишет, что получил от налоговой уведомления за 2024 год, где указан расчет НДФЛ с доходов, совокупная сумма налоговых баз по которым превысила 5 млн рублей за налоговый период.

Со ссылкой на сданную 3-НДФЛ он указывает, что фактически доход был меньше, а в сумме зарплаты есть суммы районных и северных, которые якобы не должны входить в общую сумму.

В ответ ведомство разъяснило, что суммы районных и северных выплат в 2024 году не были выделены в отдельную налоговую базу.

А по вопросу проверки начислений в налоговом уведомлении рекомендовали обратиться в ИФНС по месту учета.