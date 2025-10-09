Доход от агентских услуг иностранной организации – это не доход от источника в РФ

При оплате услуг агента, не зарегистрированного в России, российский ИП не будет налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль.

ИП оплачивает товар из Китая через агента. Компания-агент имеет расчетный счет в российском банке, но не зарегистрирована в России как налогоплательщик.

В этом случае ИП не выступает налоговым агентом ни по НДС, ни по налогу на прибыль, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

НДС взимается, если местом реализации признается территория РФ. В общем случае местом реализации считается место нахождения продавца товаров (работ, услуг). Исключения предусмотрены в подп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК – когда местом реализации будет место нахождения покупателя.

Но агентские услуги к исключениям не относятся, поэтому доход агента не облагается НДС. Соответственно, ИП не будет налоговым агентом.

Налог на прибыль иностранная организация платит, если получает доходы от источников в РФ (п. 1 ст. 306 НК). Доходы от источников РФ перечислены в ст. 309 НК. Доходы иностранных организаций в виде агентского вознаграждения за услуги агента не на территории РФ в ст. 309 НК не указаны – значит, не являются доходами от источников в РФ. А значит – нет и налога на прибыль.

Соответственно, не нужно сдавать и налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям. Так как его сдают налоговые агенты по налогу на прибыль – когда инофирма обязана уплачивать российский налог на доходы, но у нее нет в России представительства или филиала.

А значит, ИП не является налоговым агентом по налогу на прибыль, и ему не надо сдавать расчет о выплаченных доходах иностранным организациям, если нет других данных для его заполнения (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).