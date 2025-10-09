За принудительный отзыв сотрудника из отпуска могут оштрафовать

Если работник отказывается прервать отпуск – это не нарушение трудовой дисциплины.

Работодателям грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение правил отзыва сотрудников из отпуска.

Об этом заявил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он напомнил, что главное условие для отзыва – согласие работника.

«За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — отметил Машаров.

Если сотрудник отказывается прервать свой отпуск, то это нельзя рассматривать как нарушение трудовой дисциплины, подчеркнул общественник. И работника, который отказался прервать отпуск, нельзя по этой причине уволить: это не подходит под статьи о прогуле или утрате доверия.

Точный список оснований, по которым сотрудника можно отозвать из отпуска, действующим трудовым законодательством не установлен. Обычно вызывают, если началась проверка или случилось событие, которое требует присутствия работника, добавил эксперт.

Но есть категории сотрудников, которые не подлежат отзыву из отпуска по ч. 3 ст. 125 ТК: несовершеннолетние, беременные женщины, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Кроме того, нельзя вызвать работника из отпуска за свой счет или учебного.

При этом компенсация за отзыв из отпуска трудовым законодательством не предусмотрена, подчеркнул Машаров.