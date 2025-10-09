Совфед предлагает запретить маркетплейсам делать скидки при оплате их картами

В закон о платформенной экономике предлагается внести изменения, чтобы обеспечить равные условия доступа к посредническим цифровым платформам для всех продавцов и покупателей.

Такая рекомендация содержится в постановлении Совета Федерации «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития РФ».

В частности, предлагается убрать преимущества для аффилированных с владельцем посреднической цифровой платформы лиц. Также предлагается установить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо того, какое электронное средство платежа выбирает оператор платформы. То есть способ оплаты не должен влиять на конечную стоимость для пользователей.

Также за нарушение требований при работе с маркетплейсами предлагается ввести административную ответственность. Для этого депутатам рекомендовано рассмотреть соответствующий законопроект.

Ранее крупные банки жаловались, что скидки от маркетплейсов при оплате товаров их картами или электронными кошельками нарушают принципы конкуренции. Так клиенты получают моментальную выгоду, а банки, не входящие в экосистемы, могут предлагать только отложенный кэшбэк.